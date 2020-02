Notre-Dame de Paris, l’opera più famosa del mondo sbarca alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula per tre date estive: dal 31 luglio al 2 agosto.

L’opera tratta dal romanzo di Victor Hugo, ha ottenuto nel corso degli anni numerosi premi e riconoscimenti. La tournée dello spettacolo più imponente mai realizzato in Europa, vede la produzione di David e Clemente Zard ed Enzo, musiche di Riccardo Cocciante e liriche originali di Luc Plamondon, nella versione italiana di Pasquale Panella.

E ancora: il musical è stato tradotto e adattato in nove lingue; ha ‘viaggiato’ per 23 paesi e affrontato circa 5.000 spettacoli, coinvolgendo 13 milioni di spettatori.

I biglietti saranno disponibili in esclusiva per cinque giorni su Ticketone dal 17 febbraio. A partire dalle 10 del 22 febbraio, invece, saranno messi in vendita nei canali TicketOne.