Dopo il presidio di questa mattina in piazza a Cagliari, che ha visto i lavoratori protestare davanti alla sede regionale dell’Ats Sardegna, è stato trovato un accordo coi sindacati, grazie al quale è stata siglata un’intesa sulla determinazione dei criteri per l’attribuzione dei premi legati alle performance 2018.

Il totale è diviso in due quote. Il 95% verrà assegnato in base a specifiche tabelle con il raggiungimento di risultati e obiettivi. Il 5% di premio, 282.400 euro, verrà messo a disposizione dalla direzione aziendale per incentivare progetti e attività.

I premi sopracitati andranno ai lavoratori a tempo indeterminato e determinato.

