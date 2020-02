Un 32enne cagliaritano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella mattina di ieri dopo una perquisizione da parte della Polizia di Cagliari nell’abitazione della ragazza.

Infatti, mentre una squadra Volante passava nelle vie limitrofe a Via Antonio Sanna, i poliziotti hanno notato che un giovane cambiava strada appena notata la loro presenza. Insospettiti dal gesto, lo hanno immediatamente bloccato e identificato. Ciò che ha reso il 32enne ancora più sospettoso nei confronti degli agenti, è stato il suo consegnare troppo velocemente un coltello serramanico di circa 24 cm: il suo intento era quello di distrarre i poliziotti. Che hanno però notato che nella tasca dei jeans nascondeva degli involucri di marijuana.

Dopo la perquisizione dell’auto, dove è stata trovata altra erba, i poliziotti si sono diretti a casa della ragazza del giovane cagliaritano dove sono state trovate 16 piante di marjuana, con sistemi di illuminazione e di aerazione; in una seconda stanza sono stati trovati bilancini di precisione.

Il ragazzo è stato così arrestato per produzione, coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnato a casa dei propri genitori in attesa dell’udienza per direttissima prevista per stamattina, mentre la compagna, I.M., 31enne, è stata indagata in stato di irreperibilità per concorso nello stesso reato.