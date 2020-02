E’ ufficiale: Graziano Mesina andrà in Cassazione per il suo ultimo processo il 14 luglio. Mesina era stato condannato a 30 anni nel Tribunale di Cagliari per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

La prossima estate la Suprema corte deciderà circa il ricorso presentato dai legali dell’esponente del banditismo sardo, ricorso basato sui vizi di legittimità della sentenza della Corte D’Appello che aveva sentenziato la condanna. Mesina infatti era stato arrestato il 10 giugno del 2013 e scarcerato il 7 giugno del 2019, per decorrenza dei termini: le motivazioni della sentenza d’appello non erano state depositate nei sei anni previsti, facendo cadere la misura cautelare.

Attualmente Graziano ha l’obbligo di firma giornaliero e non può uscire dalla propria abitazione la notte, dalle 22 alle 6 del mattino.