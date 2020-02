Andrea Soddu, sindaco uscente del comune di Nuoro, ha deciso di ricandidarsi, ma il centrosinistra sembrerebbe non sostenerlo e ciò si evince dal fatto che il partito avrebbe indetto le primarie di coalizione per la scelta del candidato per le prossime elezioni. La decisione è stata presa durante l’ultimo tavolo, tavolo al quale Soddu e le liste a lui vicino non hanno partecipato, proprio per esprimere la loro contrarietà nei confronti di questa scelta.

Il voto per scegliere il primo cittadino sarà il 5 aprile e i nomi ufficiali (sostenuti ciascuno da 100-130) saranno comunicati tra il 12 e il 14 marzo: in campo ci sono già Francesco Manca di Fare Comunità e Francesco Guccini di Articolo 1.

La coalizione al momento vede la partecipazione di: Pd, Articolo 1, Centro Democratico, Partito Socialista, Italia Viva, Fare Comunità, Nuoro Attiva, Italia in Comune e Veranu.

Michele Piras, il coordinatore del tavolo, chiede l’unità. “Il centrosinistra è la casa di tutti e le primarie sono lo strumento di massima partecipazione democratica. Per questa ragione il nostro appello ad esserci è esteso a tutti, anche a coloro che hanno ancora dubbi. L’unità per noi è la premessa irrinunciabile, ci auguriamo che lo sia per chiunque oggi si voglia candidare al governo della città”.