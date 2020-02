Il Consiglio regionale della Sardegna discuterà domani alle 10 la mozione dell’opposizione su Air Italy: sarebbe dovuta entrare in Aula oggi, ma la seduta è saltata dopo la convocazione del governatore Solinas al ministero dei Trasporti, a Roma, per parlare dei voli agevolati da e per l’Isola.

Lo ha deciso questa mattina la conferenza dei capigruppo alla quale ha preso parte anche il presidente dell’Assemblea Michele Pais, poi volato nella capitale per l’incontro di questo pomeriggio alle 15 con la ministra Paola De Micheli. Nell’ipotesi di un’altra assenza domani in Aula di Solinas e dell’assessore dei Trasporti Giorgio Todde, la vicepresidente della Regione, Alessandra Zedda, si è impegnata a riferire sul vertice di oggi al Mit.

E’ in corso, intanto, l’incontro tra i capigruppo e una delegazione sindacale di Air Italy: dipendenti e sigle sono da stamattina in presidio sotto il palazzo di via Roma.