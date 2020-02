Il Ministero della Salute ha emesso oggi un richiamo sulla “Crema cacao“, marchio Cascina Fontanacervo. Il motivo è il rischio della possibile presenza di frammenti di vetro nei vasetti.

Il lotto incriminato è il n° 28 FEB, venduto in vasetti di vetro da 125 gr con scadenza 28/02/2020. La crema cacao è stata prodotta dalla Società Agricola Fontana srl con sede dello stabilimento alla via Poirino n 7 a Villastellone in provincia di Torino. A scopo precauzionale si raccomanda ai consumatori che hanno comprato il prodotto con il numero di lotto segnalato di non consumarlo e restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato. Si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.