Ha evaso il fisco, senza dichiarare all’erario 83mila euro di redditi in cinque anni. Inoltre, da diversi mesi percepiva il reddito di cittadinanza. I finanzieri della compagnia di Alghero hanno denunciato alla Procura di Sassari il titolare di una ditta individuale con sede in città e operante nel settore edile.

La verifica fiscale, concordata col comando provinciale della Guardia di Finanza nell’ambito della lotta agli illeciti fiscali condotta su tutto il territorio, ha riguardato gli ultimi cinque anni d’imposta.

Pur essendo titolare dell’attività, nella dichiarazione sostitutiva unica l’uomo aveva attestato “di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione fiscale, ovvero di versare in una situazione di sospensione dagli adempimenti tributari”, mettendosi così nelle condizioni di ricevere un contributo di 3mila e 300 euro la cui fruizione è stata interrotta solo dalla comunicazione che le Fiamme gialle hanno inoltrato all’Inps. Oltre che per evasione, è accusato di “aver attestato cose non vere circa la sua situazione occupazionale ed economica”. Denunciato, ora rischia una condanna da 2 a 6 anni.