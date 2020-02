È stato rintracciato e arrestato il complice della violenza sessuale con rapina avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 gennaio scorsi in pieno centro a Cagliari ai danni di una 50enne colombiana. Per quell’episodio era già finito in manette un 32enne senegalese, accusato di essere entrato in casa della donna in piazza Yenne e di averla rapinata dopo averle puntato alla gola un coltello, con l’aiuto di un connazionale.

Il 32enne, secondo l’accusa, prima di fuggire con il complice violentò la donna. I carabinieri della Compagnia di Cagliari, dopo il primo arresto, non hanno mai smesso di cercare il complice, filmato dal sistema di videosorveglianza della zona.

Pochi giorni fa lo hanno rintracciato e arrestato su ordinanza di custodia cautelare. Si tratta di un senegalese di 27 anni, che è stato rinchiuso nel carcere di Uta.