“Per fortuna l’intervento del governo, in particolare della Ministra De Micheli, ha risolto il disastro causato dalla Regione, dopo quasi un anno d’inerzia e di bugie da parte del Presidente Solinas”. Lo ha detto il consigliere regionale in forza ai Progressisti Massimo Zedda, dopo la notizia del profilarsi di una proroga del Governo per i voli di continuità territoriale tra la Sardegna e la Penisola.

“La proroga dovrebbe arrivare a breve – scrive Zedda – ma i danni all’economia sarda e al settore turistico sono evidenti e avremo un primo bilancio, già nei prossimi mesi, da parte di Federalberghi e di Confindustria circa il calo delle presenze turistiche prodotte dall’incapacità del governo dell’isola. La Ministra dovrà vigilare e noi con lei perchè siano rispettati i tempi per l’aggiudicazione del nuovo bando entro il 31 dicembre 2020, come da cronoprogramma concordato con l’Unione Europea. Grazie all’intervento della De Micheli è stato superato il rischio della procedura d’infrazione che l’Europa avrebbe potuto attivare per responsabilità del governo sardo leghista”.

“Ci auguriamo – conclude il consigliere di opposizione – così come ribadito nell’incontro di oggi, in Consiglio regionale, con le rappresentanze sindacali, che anche la vertenza Air Italy e il futuro di 1200 lavoratrici e lavoratori possano trovare una soluzione positiva”.