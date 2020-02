L’utilizzo per otto volte dell’auto del Comune di Carloforte per raggiungere la famiglia a Quartu è costato una condanna a un anno e mezzo di carcere per l’ex sindaco Marco Simeone, già condannato in passato a 9 anni per il crac Sept su cui ora pende l’appello. Oggi il collegio della seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari l’ha riconosciuto colpevole di “peculato d’uso”, assolvendolo invece dalle accuse di truffa e falso su alcuni rimborsi.

L’inchiesta sull’uso dell’auto era nata da un esposto anonimo arrivato ai carabinieri dell’isola che avevano poi controllato tutte le 120 missioni fatte dall’allora primo cittadino, ma terminato il processo lo stesso pm Giangiacomo Pilia aveva chiesto di far cadere una parte delle contestazioni.

I giudici alla fine hanno derubricato il reato di “peculato” in “peculato d’uso” (più mite), ma hanno ritenuto che le otto trasferte fatte a Quartu non fossero legittime sebbene Simeone – difeso dall’avvocato Enrico Colombo – abbia sostenuto che si trattava comunque di trasferte fatte per appuntamenti istituzionali fissati nel fine settimana o all’inizio della successiva, facendo così risparmiare soldi all’Ente ed evitando di chiedere rimborsi per albergo e pasti. Letta la sentenza, il difensore ha annunciato ricorso in appello. “Il grosso dell’impianto accusatorio è caduto – ha detto – e alla fine l’intera vicenda non supera i 300 euro di valore”.