Pavoletti sotto i ferri a Innsbruck in Austria dopo la lesione al crociato causata da una caduta dieci giorni fa a Cagliari.

Il giocatore del Cagliari è entrato in sala operatoria nel tardo pomeriggio. L’operazione è stata effettuata dallo specialista Christian Fink, lo stesso che era intervenuto dopo il primo infortunio di Pavoletti alla prima di campionato contro il Brescia. Tempi di recupero intorno ai cinque-sei mesi: l’attaccante potrebbe ritornare in campo per il ritiro estivo.