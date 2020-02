Nuovo provvedimento Daspo della durata di 5 anni nei confronti di due tifosi, un 64enne di Assemini e suo figlio 39enne di San Sperate, decisi dal questore di Cagliari per le violenze commesse alla Sardegna Arena l’11 gennaio, in occasione dell’incontro di calcio Cagliari – Milan.

Ne dà notizia la Divisione Polizia Anticrimine. I fatti di violenza sono stati preceduti dal lancio di una bottiglietta dalla Curva Sud verso il settore Ospiti da parte del 64enne, verso la fine del secondo tempo. L’uomo, invitato dagli steward a esibire il documento di identità e il titolo di accesso, si è rifiutato e poco prima del termine della partita ha tentato di abbandonare lo stadio. Raggiunto dagli steward in prossimità dell’uscita ha rifiutato ancora di esibire i documenti.

A quel punto è intervenuto in suo sostegno suo figlio: i due hanno spintonato e colpito quattro steward con pugni, schiaffi e gomitate e tiravano i capelli a una operatrice.

“Tale episodio di violenza – si legge nel comunicato della Polizia – ha messo in grave pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica proprio durante le fasi di deflusso del pubblico dallo Stadio, rendendo necessario l’intervento delle Forze di Polizia presenti nel settore che procedevano alla compiuta identificazione dei responsabili e alla loro denuncia all’A.G. I due per 5 anni non potranno accedere all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano manifestazioni sportive del gioco del calcio, calendarizzate e pubblicizzate, a qualsiasi livello agonistico, professionistico, dilettantistico nonché giovanile, anche amichevole e per finalità benefiche, nonché alle partite della nazionale italiana e di tutte le squadre italiane che verranno disputate nel territorio nazionale e all’estero”.

Per lo stesso periodo inoltre avranno il divieto, in occasione delle gare interne del Cagliari Calcio, nelle 24 ore precedenti e nelle 24 ore successive allo svolgimento delle suddette manifestazioni sportive, di accedere ad una serie di strade e luoghi in Cagliari, Elmas e Assemini, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle manifestazioni sportive.