“La Giunta Comune di Cagliari sembra porre degli ostacoli allo svolgimento della manifestazione Solowomen Run, in ordine ai problemi di “mobilità e parcheggio”. Sembra uno scherzo? Non lo è. E’ proprio un tarlo mentale, dopo il corso aperto alle auto ora questo”. Lo scrive in una nota Yuri Marcialis, ex assessore allo Sport della giunta Zedda. Il commento di Marcialis arriva a ridosso della manifestazione, prevista per l’8 marzo. La gara, inserita in un circuito nazionale, vede Cagliari come capofila con oltre 15000 partecipanti.

“Si tratta –spiega – della manifestazione sportiva più partecipata in Sardegna e una delle prime al mondo per partecipazione di sole donne. E’ un appuntamento per molte persone, donne di ogni età, che decidono di trascorrere una mattina all’aria aperta per camminare e correre, strappando la città al traffico. Un fiume rosa di donne che, divertendosi, si sostengono l’un l’altra in una giornata all’insegna di sport, salute ed amicizia. La Giunta cagliaritana di destra però ha la soluzione: la SoloWomen Run potrà svolgersi, ma lontano dal centro cittadino, di fatto scardinando il principio ispiratore della manifestazione. In ogni caso la Giunta, stando alle parole dell’assessore al traffico, specifica – con tono marziale al limite del ridicolo – che il percorso debba essere concordato con la persona dell’assessore. Non con i tecnici, il corpo di polizia, con il supporto dell’ufficio sport, con l’amministrazione o anche con la Giunta… no proprio con il capoposto”.

“Insomma – conclude – sembrerebbe che le oltre 15000 donne, provenienti da tutta l’isola e oltre, potranno camminare, correre e manifestare contro la violenza di genere ma dovranno farlo lontano dal centro città e dagli occhi degli automobilisti, non sia mai che domenica 8 Marzo non possano trovare parcheggio. In questo modo non si correrà il rischio che gli amministratori di destra, alla vista di un fiume festante di donne in rosa, possano aprire la propria mente”.