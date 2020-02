In queste ore stiamo registrando un abbassamento delle temperature, in realtà è un calo cominciato martedì a seguito dell’ingresso di masse d’aria di provenienza atlantica. L’Alta Pressione, ormai protagonista assoluta del mese di febbraio, si è leggermente contratta ma non così tanto da consentire il passaggio di perturbazioni.

Alta Pressione che fin dalla giornata di giovedì riprenderà ad estendersi con più decisione nel cuore del Mediterraneo, spalancando le porte all’ennesimo weekend all’insegna della Primavera.

Il calo termico verrà scalzato da una repentina risalita delle temperature, destinate a permanere per diversi giorni al di sopra delle medie climatiche di riferimento.

Stiamo parlando di anomalie pronunciate, soprattutto nelle giornate di domenica 23 e lunedì 24 febbraio. Giornate nelle quali la componente anticiclonica subtropicale si farà sentire regalandoci sprazzi primaverili.

Sul fronte nubi poco o nulla da segnalare, stessa cosa per quanto riguarda il vento, destinato ad attenuarsi gradualmente.

In collaborazione con Meteo Sardegna