“La liquidazione di Air Italy è figlia dei problemi tra i soci e con i soci insisteremo nella richiesta di cambiare la procedura di liquidazione in procedura di concordato”. Lo ha detto la ministra alle Infrastrutture e trasporti Paola De Micheli intervistata da La7. “Stiamo scrivendo in queste ore una serie di misure per presentarle domani al tavolo con i sindacati – ha aggiunto – e che riguardano i lavoratori non solo per garantire il reddito nella fase della crisi ma anche per garantire un approdo nel mondo del lavoro”.

“Inoltre, – ha aggiunto la ministra – per garantire i trasporti domani firmerò il decreto sulla continuità territoriale per la Sardegna, e lavoriamo un piano industriale affinché il sistema del volo italiano, perché noi abbiamo anche la crisi Alitalia, riprenda fiato”.

Leggi anche: