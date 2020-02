“Famiglia cresce è un sostegno economico a favore di famiglie numerose con almeno 3 figli tra i 0 e i 25 anni, di cui gli ammessi rimangono in attesa dei pagamenti. È doveroso monitorare l’iter di pagamento di quanto spetta agli aventi diritto del progetto, per evitare che, come già avvenuto in passato con altri mandato di pagamento, si accumulino ritardi”, è quanto dichiara Michele Pisano di Fratelli d’Italia.

“La graduatoria di ammessi e non ammessi è stata pubblicata il 6 dicembre 2019, con determinazione numero 1168. Ora si rimane in attesa del sostegno economico spettante ai nuclei numerosi, con la speranza che non si dilatino i tempi e le famiglie possano avere a breve quanto gli spetta. L’attuazione del programma è stato predisposto dal PLUS 21, che riunisce più Comuni. Auspichiamo che l’assessorato alle politiche sociali garantisca nel modo migliore questa delicata fase, perché purtroppo chi ne ha diritto già in passato ha dovuto attendere molto tempo. I nuclei numerosi a Quartu sono tanti, ma purtroppo hanno dovuto spesso lottare per accendere i riflettori sulle loro difficoltà: è doveroso che le necessità familiari e sociali siano in cima all’agenda politica”, conclude Pisano.