Oggi alle 18.30 a Sorso sarà celebrata una funzione religiosa nella parrocchia di San Pantaleo in memoria di Zdenka Krejcikova, la ragazza brutalmente uccisa con una coltellata.

Il femminicidio si è consumato tra Sorso, località del litorale di Sassari dove è avvenuto l’accoltellamento mortale, e Ossi, altro paesino dell’hinterland sassarese, a una ventina di chilometri dal luogo dell’aggressione, dove l’assassino ha abbandonato il corpo della vittima e si è dato alla fuga, portando con sé le due figlie di lei. Segnalato in un bar di Usini, altro paese non lontano da Sassari, l’uomo si è reso irreperibile per un po’, ma i carabinieri l’hanno arrestato dopo un inseguimento in auto sino ai parcheggi del centro commerciale Auchan di Sassari.

Alla funzione religiosa sarà presente il vescovo di Sassari, Gianfranco Saba. Subito dopo ci sarà una fiaccolata che dalla chiesa si muoverà verso la piazza del Comune.

Domani pomeriggio, alle 15.30, sempre nella chiesa di Sorso, i funerali.