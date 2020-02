In aggiunta ad una line up vulcanica, Hellfire Booking ed Erocks Production sono felici di annunciare un nuovo ospite per l’In.Fest 2020: i Fire From The Gods.

Sound incendiario e travolgente, i Fire From The Gods sono l’imprevedibile punto d’incontro fra hardcore metal e coscienza hip hop, segnato da mosh pit esplosivi e brani politici e scottanti. Focalizzati, vitali ed elettrici, i Fire From The Gods rivoluzionano l’intensità di Sevendust e l’elaboratezza dei Rage Against The Machine in un progetto inarrestabile che sconvolge sempre più ad ogni ascolto.

I Fire From The Gods si uniscono a Periphery, August Burns Red, Motionless In White, Of Mice & Men e Destrage per una giornata di fuoco all’In.Fest 2020.