Sono scattati quattro avvisi di garanzia per le minacce di morte al sindaco di Baunei Salvatore Corrias.

Si tratta di tre persone residenti a Baunei e una residente a Santa Maria Navarrese: tutti sono destinatari di un avviso di garanzia emesso dalla Procura di Lanusei.

Cosa successe

Era il 22 novembre 2019, quando, durante un’operazione per eliminare i suini allo stato brado, un pastore di 85 anni di Baunei aveva esploso in aria alcuni colpi di fucile. Due giorni dopo erano apparse sui muri di Baunei le scritte minatorie contro il primo cittadino: nella prima accanto al nome del sindaco c’era disegnata una croce con dello spray nero. Nelle altre: “Cesare ha sparato in aria il prossimo è per il sindaco” – riferendosi all’anziano pastore – e ancora “Viva lo stato brado”.