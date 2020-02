Domenica 8 marzo Cagliari ospiterà la sesta edizione cittadina della SoloWomenRun, la corsa solidale tutta al femminile organizzata da 42K srl in collaborazione con Apd Miramar. Un appuntamento amatissimo in città, che dal 2015 ha coinvolto migliaia di donne e creato una preziosa occasione di incontro sui temi della solidarietà.

“Sono oltre 16 mila finora le iscritte alla sesta SoloWomenRun Cagliari. È molto probabile che quest’anno la corsa in rosa conquisterà il primato di partecipazione superando il record delle 17.543 iscritte di Treviso”, dichiarano le consigliere e i consiglieri del centrosinistra.

“Eravamo convinti che fosse tutto pronto e invece ieri sera abbiamo scoperto che l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu intende chiedere una modifica del percorso, previsto come di consueto con partenza da via Roma lungo le strade del centro con arrivo in piazza dei Centomila, per non creare disagi al traffico nella via Roma”.

“Siamo sconcertati – proseguono consigliere e consiglieri – il Comune ha sempre collaborato con gli organizzatori, felice di ospitare in città una manifestazione che ha contato negli anni un numero straordinario di partecipanti, raccoglie preziosi contributi per progetti di solidarietà sul territorio ed è anche una bella vetrina promozionale per Cagliari in termini di immagine. È assurdo dover scoprire a meno di un mese dal giorno della corsa che il Comune non vuole consentire la partenza da via Roma e pensa di spostare il percorso lontano dal centro. Chiediamo al sindaco e alla giunta di essere ragionevoli e di non creare ostacoli a una manifestazione che ha assunto caratteri straordinari per Cagliari e per tutte le donne che aderiscono a questa straordinaria iniziativa. Chiediamo anche una riflessione sul futuro di manifestazioni simili nella nostra città, come la prossima edizione di Sardegna Minivolley, la festa per bambini prevista a giugno che si è sempre svolta in via Roma a inizio estate. Spostare lontano dal centro della città questi appuntamenti tanto amati dai cittadini sarebbe una grave perdita per tutti”.