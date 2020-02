I consigli musicali con le frasi più belle

Musica e parole, un connubio perfetto! In questa nuova rubrica il nostro affezionato Dj Who vi parlerà di artisti emergenti, ma anche di band con progetti musicali particolari e di alto profilo.

Parole come note si propagheranno in questo spazio per i lettori che sapranno ascoltare, attraverso i suoi consigli e le sue proposte:

1) Non mi va, Olly (Federico Olivieri, Genova)

E non mi va di sentire il tuo Bla bla bla

Di sentire il tuo cià cià cià

Ho bisogno di silenzio di silenzio (shh)

2) Tutto ciò che abbiamo, ex-otago (Genova)

La nostra storia è malinconica

Come una pizza di domenica

3) Due noi, Fadi (Thomas O. Fadimiluyi, Riccione)

Mi diverto ogni tanto a passare

Sotto casa tua

Lo faccio apposta

La prendo larga e sbaglio strada

Per vedere se sei ancora viva

Per sentire se sei ancora vera

Per scoprire se sei ancora intera

Per sentire se sei ancora in me

4) Dolcetto_06, (VV Milano)

Dimmi perchè piangi con quegli occhi così grandi

Tremo mentre parli tremi mentre parti

5) Contro, Tropico (Davide Petrella, Napoli)

Non può piovere sempre

Può anche grandinare

6) Come Me, Gigi D’alessio (Napoli), Luchè (Napoli)

Io che non avevo mai visto una donna piangere per colpa mia

mi sentii come cadere già dall’universo

in quelle notti piene di rimorsi dove siamo solo una fotografia

devi saper dire ho amato e saper dire ho perso

7) Spiaggie adriatiche, Arashi (Riccardo Schiara, Alessandria)

Voci di sirene mi chiamano

Da vicino non mi spaventano

Accarezzano la pelle

Nella notte oscura