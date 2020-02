Grazie alla collaborazione tra carabinieri e operatori del Nucleo ispettivo di Abbanoa, sono stati scoperti, nel nuorese, sei allacci abusivi alla rete idrica, due a Oniferi e quattro a Ottana.

Durante il controllo delle letture dei contatori, gli operatori di Abbanoa hanno notato, in tempo reale, non solo tubi scoperti e contatori fasulli, ma anche alcune irregolarità del misuratore e una non corretta installazione dei contatori. A questo punto è scattata la denuncia in flagranza di reato per furto aggravato, che vede coinvolti cinque proprietari di abitazioni e un titolare di esercizio pubblico.