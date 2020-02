L’avvocato Federico Serratore è il nuovo coordinatore per la Città Metropolitana di Cagliari di Centro Democratico, mentre Stefania Ruggiu guiderà il coordinamento regionale dei giovani del partito. A rendere nota le due nomine è il segretario nazionale di Cd Margherita Rebuffoni, che ha scelto Serratore e Ruggiu su indicazione del segretario regionale del partito Alessio Marotto.

Federico Serratore, 34 anni, di Cagliari, è avvocato specialista in materia digitale e di innovazione con studio nel capoluogo dell’Isola e a Milano e membro del Consiglio nazionale di Centro Democratico. “Ringrazio il partito per questo incarico che mi onora – dichiara il neo coordinatore cittadino di Cd – Lavorerò con convinzione per dare un contributo al rilancio del centrosinistra nella nostra area metropolitana”.

Stefania Ruggiu, 26 anni, si occuperà invece di coordinare i giovani di Cd in tutta la regione. E’ laureata in Scienze politiche dell’amministrazione e organizzazione e sta completando gli studi in Politiche pubbliche e governance. “L’obiettivo insieme a tutte le persone che vorranno darmi una mano – dichiara – sarà quello di creare un team di giovani motivati presenti su tutta l’Isola per portare nuova linfa e idee all’interno del centrosinistra sardo”.