A causa della carenza del personale medico, il centro trasfusionale San Francesco di Nuoro non potrà garantire con regolarità le trasfusioni per i circa 60 pazienti talassemici. Una situazione ormai diventata ingestibile, denuncia il Partito Democratico.

È stata infatti presentata un’interrogazione, un mese fa, all’assessore della Sanità da parte del consigliere regionale nuorese Roberto Deriu (Pd), ma “da allora – dichiara – nessuna risposta”.

“Abbiamo chiesto all’assessore se fosse a conoscenza della grave situazione in cui versa il centro trasfusionale del San Francesco e quali azioni intendesse porre in essere per garantire il diritto alla salute dei pazienti. E’ da tempo – spiega l’esponente dem – che rimarchiamo la necessita di un immediato ampliamento dell’organico, chiedendo all’assessore se siano previsti concorsi per adeguare l’organico alle necessità dei pazienti. Ma più passa il tempo più la situazione si aggrava. Ci aspettiamo immediate risposte dalla Giunta e dall’assessore in persona. E’ in gioco – avverte Deriu – la vita dei pazienti”.