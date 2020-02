I due pazienti iraniani, ricoverati a Qom dopo essere risultati positivi al coronavirus, non ce l’hanno fatta; a comunicarlo è il viceministro della Sanità Qasim Jan Babaei.

Le vittime del virus cinese erano in età avanzata e con deficienze immunitarie.

“Ci aspettavamo che il virus entrasse nel Paese ed è arrivato, fortunatamente in ritardo rispetto ad altri Paesi coinvolti. Naturalmente non ci sono preoccupazioni e abbiamo preso tutte le misure di controllo”, ha dichiarato.