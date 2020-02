“Non ce l’hanno fatta, ma ci hanno provato a cacciarmi dalla maggioranza: hanno tentato di raccogliere i senatori responsabili che vorrebbero prendere il nostro posto. Ma se vogliono farlo non c’è niente di male, eh. Se il presidente del Consiglio o qualche suo collaboratore vogliono sostituirci non c’è nulla di male, ma la prossima volta farebbero meglio a riuscirci”, così il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi a Porta a Porta.

“Io non voglio morire grillino. Sono colpito dal modo in cui il Pd ha inseguito i grillini. Non diventeremo la sesta stella”. Prescrizione e giustizia restano terreni di scontro: “Se non viene ritirata la proposta Bonafede e se non ci sarà accordo, potrei presentare una mozione di sfiducia. Penso proprio che sarà così. Spero che ci sia buonsenso”.