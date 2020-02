Incidente stradale questa sera alle porte di Pirri.

Una renault clio condotta da una donna cagliaritana di 71 anni, percorreva via Stamira diretta verso via Bacone quando, arrivata all’attraversamento pedonale di via Bacone, ha investito una coetanea sempre di cagliari di 73 anni, che attraversava la strada sulle strisce pedonali.

La 73enne, rimasta ferita, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata presso il P.S. dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.