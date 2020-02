Un avviso di garanzia della Procura di Lanusei è giunto a quattro persone, ora indagate per minacce gravi, imbrattamento e diffamazione, in relazione alle minacce di morte nei confronti di Salvatore Corrias, sindaco di Baunei (Nuoro).

Secondo le prime indiscrezioni, avrebbero agito in concorso Giovanni Cabras 55 anni, Sergio Carta, Antonio Canu e Fabio Fenude, tutti di 36 anni, difesi dall’avvocato Marcello Caddori.

Martedì le abitazioni dei quattro sono state perquisite e sarebbero stati trovati e sequestrati telefoni cellulari e quaderni, questi ultimi per una comparazione grafologica con le scritte sui muri.

I fatti:

Nel paese del nuorese erano stati abbattuti, il 22 novembre, dei suini che si trovavano allo stato brado e un pastore di 85 anni di Baunei, Cesare Carta, nell’occaisone aveva esploso in aria alcuni colpi di fucile; durante il fine settimana che seguì questo episodio, gli indagati avrebbero scritto sui muri del paese, rivolti al primo cittadino: “Cesare ha sparato in aria il prossimo è per il sindaco” e ancora “Viva lo stato brado”.