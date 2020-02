È morta all’Ospedale dei bambini di Parma per meningite batterica da streptococco beta emolitico di gruppo A una bimba di 6 anni, ricoverata venerdì scorso in ospedale e poi successivamente trasferita al Centro Rianimazione dell’Ospedale Maggiore, dove è morta.

Per queste forme di meningite, sottolinea l’azienda Usl di Parma, non è prevista alcuna profilassi antibiotica, ma è indicata in via precauzionale l’esecuzione di un tampone faringeo ai contatti più stretti del malato.