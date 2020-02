Massimiliano Conteddu, alias istintomaximo, è morto a Siniscola, in località Capo Comino, dove abitava. Il suo ultimo tweet risale al 10 febbraio, tweet che molti hanno interpretato come un conto alla rovescia, con 9 cuori e uno 0, preceduto da un post con scritto: “Tenete in tasca un pò di sole. Ne avrete bisogno quando farà buio nella vostra vita”.

Dopo che la notizia della morte di Conteddu si è diffusa, ha iniziato a diffondersi online l’hashtag #CiaoMax, che ha già conquistato il primo posto dei trending topic su Twitter.

Sempre su Twitter sono ormai tantissimi i messaggi di cordoglio per Massimiliano: “Ha condiviso la malattia sui social senza mai perdere il sorriso. Che la sua forza sia di esempio”, “E’ entrato nella vita di chi ha avuto il privilegio di imbattersi nella sua storia sfondando la porta, toccando la coscienza di molti di noi come fosse carne viva, facendo in modo che ci interrogassimo e crescessimo. Oggi c’è una tristezza infinita”, “Oggi tutte le scaramucce di Twitter sono sparite. Nudi, vestiti, belli, brutti… Tutti accomunati da questo dolore che ci pareva impossibile provare su un social”.

La storia:

Massimiliano nel 2019, a seguito di alcune visite, aveva ricevuto il terribile verdetto, quello che nessuno di noi vorrebbe sentire: tumore al cervello. Il quel momento Conteddu aveva scelto di non mollare e iniziò a raccontare sui social ciò che stava vivendo, l’evolversi della sua malattia, sempre con l’ironia e il suo immancabile sorriso, dando forza, speranza e una nuova prospettiva di vita agli oltre 40mila follower che lo seguivano su Instagram e Twitter e che non hanno smesso di seguirlo neanche ora, che il loro eroe se n’è andato.