“Il governo è disponibile a valutare ogni ipotesi di soluzione industriale per Air Italy nel nostro Paese, anche con l’apporto del sostegno delle Regioni più coinvolte, Sardegna e Lombardia”. Queste le prime parole della ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, al termine dell’incontro al Mit su Air Italy con sindacati e Regioni.

“Stamattina abbiamo convinto proprietà a rallentare tempi liquidazione”, ha continuato De Micheli, che, secondo le prime informazioni, avrebbe annunciato per venerdì 21 febbraio un tavolo tecnico con gli uffici legislativi di quattro ministeri per l’uso dell’articolo 44 del decreto legge Genova sulla cassa integrazione per cessata attività, precisando però che “servirebbe una legge per gli aspetti finanziari, avrebbe aggiunto la ministra. Il governo sarebbe disponibile “a mettere in campo tutte le azioni necessarie anche per dare continuità all’impiego di lavoro”.