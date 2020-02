Sono finiti nei guai un 39enne di origini siciliane e un 34enne, entrambi residenti a Carbonia, dopo aver portato via 50mila euro in gioielli dalla casa di un gioielliere, per poi rivenderli in un Compro Oro.

I due hanno approfittato della gentilezza dell’uomo che stava dando una mano con il lavoro al 39enne, assumendolo temporaneamente per dei lavori di manutenzione nella propria casa.

Le indagini sono partite a seguito della denuncia presentata dalla vittima che ha raccontato agli agenti di aver subito un furto di preziosi nella sua abitazione per un valore, appunto di circa 50mila euro, tra novembre e dicembre del 2019. La polizia, attraverso la verifica di diversi Compro Oro della zona, ha scoperto chi c’era dietro la sparizione dei gioielli.