Intensi combattimenti e bombardamenti di artiglieria nella Siria nord-occidentale tra forze turche e i gruppi terroristi e dall’altra le truppe siriane appoggiate dall’aviazione russa dall’altra.

Lo riferiscono fonti locali a conferma di quanto riportato dall’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria.

Le fonti precisano che si combatte nella cittadina di Nayrab, che si trova ad appena otto chilometri da Idlib, capoluogo dell’omonima regione rimasta per anni in mano all’Isis e ora teatro dell’offensiva delle forze di Damasco.

Almeno 2 soldati turchi sono rimasti uccisi e altri 5 feriti in raid siriani a Idlib. Lo riferisce il ministero della Difesa di Ankara.

La Russia chiede alla Turchia di smettere di sostenere i terroristi in Siria e di consegnare loro le armi. Lo ha detto il Centro russo per la riconciliazione in Siria. “Stiamo esortando le parti turche a smettere di fornire sostegno alle azioni dei terroristi e di consegnare loro le armi per evitare incidenti”, ha detto il centro. Lo riporta la Tass.

I terroristi hanno violato le difese dell’esercito siriano nella zona di Idlib, sostenuti dal fuoco dell’artiglieria turca. Lo ha detto il Centro russo per la riconciliazione in Siria precisando che i terroristi hanno compiuto alcuni attacchi con un gran numero di carri armati contro le unità dell’esercito siriano nelle aree di Kminas e Nayrab. “Le azioni dei miliziani sono state sostenute dal fuoco dell’artiglieria delle forze armate turche, che ha permesso loro di violare le difese dell’esercito siriano”, ha osservato il centro.