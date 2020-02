Un incendio si è propagato nel vano motore di un furgoncino in transito in via Valverde ad Iglesias.

Il fatto è avvenuto intorno alle 17 quando il conducente del mezzo dopo aver visto il fumo denso che usciva dal vano motore si è fermato e dopo essersi allontanato per mettersi in sicurezza, ha tempestivamente chiamato il numero di emergenza 115.

Gli operatori dei vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo che si è sviluppato nella parte anteriore della carrozzeria evitando la propagazione delle fiamme all’intero veicolo.