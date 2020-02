E’ in prognosi riservata, con insufficienza respiratoria, il trentottenne ricoverato all’ospedale di Codogno (Lodi), risultato positivo al coronavirus.

Le sue condizioni, secondo quanto trapela dall’ospedale, sono ritenute molto gravi e dalle prime informazioni l’uomo sarebbe andato a cena con un amico che tornava dalla Cina.

“Le persone che sono state a contatto con il paziente – ha aggiunto l’assessore – sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie”. Una conferenza stampa è prevista per la mattina di venerdì 21 febbraio, ad un orario che sarà comunicato in seguito.

L’ospedale di Codogno è in stato di emergenza e gli accessi al Pronto Soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti.