Lunedì 24 febbraio, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi di Sassari, saranno presenti in città il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. Per questo sono previste, già da domenica 23, alcune modifiche alla viabilità.

Dalle 19 del 23 febbraio alle 15 di lunedì è istituito il divieto di fermata in corso Margherita di Savoia, tra via Torre Tonda e largo Porta Nuova, in largo Porta Nuova, in piazza Università e sulle aree di piazza Castello, dove indicato. Lunedì 24 febbraio dalle 7 alle 15 stesso divieto in via Cagliari, tra via Cavour e viale Umberto I e accesso vietato a largo Porta Nuova (con l’eccezione per i veicoli che intendono svoltare in via Dell’Arcivescovado), a piazza Università e a via Università da piazza Azuni e da tutte le traverse.