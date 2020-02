Comune di Cagliari pronto a spostare le canne dalla spiaggia del Poetto: via alla procedura per l’affidamento del servizio di rimozione. E giovedì prossimo l’amministrazione procederà all’esame delle offerte. L’importo stimato dei lavori è pari a poco più di 123mila euro. Saranno impegnate nelle attività 16 persone, coordinate dalla direzione lavori curata da un professionista.

La durata delle operazioni , invece, è stata quantificata in circa un mese. Quindi – spiega il Comune- in tempo utile a garantire la piena fruibilità dell’arenile in concomitanza con l’avvio della stagione primaverile. L’appalto – garantisce l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Truzzu – prevede che gli interventi siano eseguiti garantendo i più elevati margini di salvaguardia dell’aspetto morfo-dinamico della spiaggia.

Il Comune per questo motivo predisponendo un accordo di collaborazione con il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Cagliari, che curerà il monitoraggio della attività.