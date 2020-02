La posa della prima pietra del ponte che parte da Arbatax e arriva fin alla Penisola italiana è già stata annunciata con un evento Facebook. “Più siamo e più pietre gettiamo”, è il divertente commento degli ‘organizzatori’.

Nasce il gruppo “Ponte con il continente ora ce lo facciamo noi”

Dopo l’ondata di entusiasmo per l’ormai famoso gruppo “Ora la compagnia aerea ce la facciamo noi!”, nato dopo l’annuncio della liquidazione di Air Italy con lo scopo di trovare una soluzione alla Continuità aerea sarda, sono stati creati diversi gruppi che ironizzano sulla possibilità di poter davvero risolvere il problema semplicemente discutendone sui social.

“Gli esperti nel settore edilizio non mancano nella nostra bellissima isola” si legge nelle informazioni del gruppo il Ponte con il continente ora ce lo facciamo noi. “Ci quotiamo. Scollettiamo un po’ di cemento e anche noi avremo il nostro bellissimo ponte con il continente! In Sicilia stanno già pensando di farlo anche loro… perché noi no? Uniti si può”.

I ‘Progetti’:

“Il nostro team di ingegneri – si legge in uno dei post – si è riunito e ha messo a punto il secondo progetto preliminare, viste le numerose critiche del primo. Ascoltando i vostri pareri si sono trovati d’accordo sul fatto che le torri coricate non andassero poi tanto bene. Inoltre, come suggerito da qualcuno, per venire incontro a più persone possibili si è deciso di farlo partire sia da Chiagliari che da Olbia, rendendolo facilmente accessibile a tutti. Ovviamente in questo modo il costo salirà, ma non allarmatevi, basterà un sacco di cemento in più a testa o qualche blocchetto e il gioco è fatto. Se qualcuno ha dei consigli può lasciarli nei commenti che verranno attentamente esaminati. In questo progetto mancano i vari autogrill ma ci stanno lavorando (c’è stata una piccola discussione tra quelli di Abbasanta e quelli di Tramatza)”.