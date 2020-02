Dopo i sold out sbalorditivi registrati con il tour dello scorso anno attraverso l’intera Europa e America Latina, l’impressionante ska-band spagnola torna in Italia per infiammare il grande pubblico i suoi più grandi successi, da «El Vals del Obrero» a «Mis Colegas,» da «Legalización» a «Jaque al Rey,» un’esperienza assolutamente irripetibile.

Altrettanto chiave è la cornice del concerto: il gruppo calcherà il palco di uno dei tre eventi eco-sostenibili più importanti d’Italia in occasione della sua seconda edizione, unendosi a band socialmente e politicamente impegnate, padiglioni a difesa dell’ambiente e stand delle charities OTB Foundation e Sea Shepherd per una giornata all’insegna dell’istruzione, della difesa e del rispetto del territorio come mai visto prima.

Gli Ska-P daranno il via all’AMA Festival questo agosto

26 AGOSTO | AMA FESTIVAL, ROMANO D’EZZELINO