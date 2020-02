Esistono in Sardegna mezzi sanitari per il trasporto di pazienti affetti da patologie infettive come coronavirus, tbc e altre? I gruppi del Pd e dei Progressisti lo chiedono con un’interrogazione – primo firmatario il dem Roberto Deriu – depositata in Consiglio regionale e indirizzata all’assessore della Sanità Mario Nieddu.

E se i mezzi esistono, “dove si trovano? – chiedono gli esponenti dell’opposizione – E quali sono i dispositivi di protezione individuale utilizzati dal personale sanitario per il trasporto dei pazienti, onde evitare il rischio di contagio, non essendo sufficienti quelli usati ordinariamente?”. I firmatari fanno notare che nell’Isola “potrebbe presentarsi la possibilità di trasferire i malati anche per lunghi tratti, per esempio da Olbia a Cagliari, e proprio per questo è necessario dotarsi di mezzi all’avanguardia”. Quelli ordinari come le ambulanze, spiegano Dem e Progressisti, “sono sprovvisti degli strumenti indispensabili nel momento in cui occorre applicare le precauzioni di isolamento necessarie, da quelle standard a quelle basate sulla modalità di trasmissione”.