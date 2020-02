La Globefish, associazione cagliaritana di Dodgeball, lo sport della “palla avvelenata” sbarca a Domusnovas per una serata dedicata ai ragazzi, sia per far conoscere questa pratica sportiva ma anche per festeggiare insieme la partecipazione ai mondiali di Cancun e le prossime sfide nell’ Italian Dodgeball League.

L’appuntamento è sabato 22 febbraio dalle 16 alla palestra comunale di Domusnovas per la serata “Carnival Dodgeball Party”, dove si potrà giocare e passare una serata a ritmo di musica con una zeppolata finale.