Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla Sp 446 tra i comuni di Ussana e Serdiana.

Nel sinistro, nel quale sono rimaste coinvolte due auto, una persona, un 43enne di Dolianova, ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita.

La dinamica:

Nonostante le dinamiche siano ancora in fase di accertamento, dalle prime rilevazioni la vittima, a bordo della sua Fiat Panda, mentre percorreva la statale da Ussana in direzione Serdiana, si sarebbe scontrata con una Peugeot 807 guidata da un 47enne di Dolianova. L’impatto è stato, purtroppo, violentissimo, e per il 43enne non c’è stato nulla da fare sin da subito.

L’altro conducente, invece, è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il traffico nella zona risulta essere fortemente rallentato.