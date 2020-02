La strada provinciale 62, che unisce vari paesi della Marmilla e dell’Alta Marmilla, riaprirà il prossimo giovedì 27 febbraio. È quanto definito dopo l’incontro tra l’assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia e una delegazione del Comitato per la SP 62.

Una strada fondamentale che mette in comunicazione anche con la stazione ferroviaria, l’ospedale e le scuole superiori, nonché la tratta più corta per arrivare da Iglesias e dal Sulcis alla Carlo Felice in direzione Oristano-Sassari.