Incidente stradale alle prime luci dell’alba a Cagliari.

Un 44enne di Cagliari alla guida della sua bici, stava procedendo nell’intersezione tra via Ciusa e via dei Valenzani diretto verso via Bacaredda quando si è scontrato con un’autovettura, guidata da un 58enne di Elmas, che usciva da via dei Valenzani, diretta verso via Ciusa.

Il ciclista a seguito all’urto è rovinato al suolo rimanendo ferito; è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.