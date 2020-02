Il coronavirus ha causato il secondo decesso nel nostro paese: dopo la prima vittima di ieri, Adriano Trevisan, di 78 anni, ricoverato già da circa 10 giorni per precedenti patologie e morto all’ospedale di Schiavonia, è stata registrata un’altra morte questa mattina e, secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una donna residente in Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno.

Continua però l’incubo contagio e altri due casi, infatti, sono stati registrati in Italia: il primo sempre in Veneto, si tratterebbe di un uomo di 67 anni, di Dolo, ricoverato in rianimazione a Padova, il secondo si troverebbe in Lombardia, a Cremona, dove oggi per precauzione sono state chiuse tutte le scuole.

Nel frattempo la situazione rimane allarmante in Corea del Sud, secondo per casi verificati solo alla Cina; nella repubblica di Seul sono stati infatti accertati altri 87 casi di contagio, portando ormai il bilancio totale a 433.

Lo stato più colpito rimane sempre però l’epicentro della pandemia, ossia la Cina.