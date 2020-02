Sono nuovamente in vendita i biglietti per i collegamenti Olbia-Roma Fiumicino e Olbia-Milano Linate dal 14 marzo (quando riaprirà l’aeroporto “Costa Smeralda” N.d.R.) e fino al 16 aprile 2020, data di scadenza dell’attuale regime di continuità territoriale, attraverso il sito web di Air Italy (per accedere all’indirizzo internet CLICCA QUI) e la APP Air Italy.

I voli in code-share Milano Linate-Madrid e Milano Linate-Londra (Heathrow e London City) operati da Iberia e British Airways, invece saranno in vendita fino al 25 ottobre 2020.

Lo comunica, attraverso una nota stampa, la compagnia in liquidazione, che ricorda anche che sul suo sito è a disposizione la sezione per l’invio dei moduli di reclamo.