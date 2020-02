Non è più agli arresti domiciliari Alberto Scanu, ex amministratore delegato della Sogaer ed ex presidente di Confindustria Sardegna, precedentemente arrestato per bancarotta.

Il Giudice per le indagini preliminari della Procura ha accolto l’istanza del legale si Scanu, revocando la misura di arresto in carcere, tramutata poi in arresti domiciliari.