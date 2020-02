Treni: 6mila posti in più per andare a vedere la Sartiglia e...

Sono stati aumentati i posti a disposizione per recarsi in treno a Oristano in occasione della Sartiglia, ma anche per visitare Marrubiu durante il Carnevale di Su Marulleri