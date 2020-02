Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, ha presentato un’interpellanza al Governo per valorizzare e rilanciare il complesso statuario ritrovato nel Sinis: “I Giganti di Mont’e Prama sono uno straordinario patrimonio culturale ed archeologico non solo della Sardegna ma di tutto il mondo”.

Cappellacci nell’interpellanza domanda quali azioni la maggioranza di Governo intenda porre in essere per riportare in auge il patrimonio scultoreo di Mont’e Prama e soprattutto l’area archeologica, chiusa al pubblico dal 2017, ma anche quali saranno le linee guida per il rientro di tutto il patrimonio scultoreo nel Comune di Cabras, dopo che sarà terminata la nuova struttura museale.

Il coordinatore regionale di FI chiede anche se verranno stanziate ulteriori risorse per la valorizzazione di questo grande patrimonio artistico sardo.